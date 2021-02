Secondo harakiri e altro 2-2 per il Parma: salvezza in salita ma D'Aversa ci crede

Il Parma subisce la seconda rimonta consecutiva dopo il pari contro l'Udinese e fa 2-2 anche contro lo Spezia al Picco. I Ducali erano riusciti a passare sul 2-0 entro la fine del primo tempo con i bei gol e le ottime prestazioni di Karamoh e Hernani, ma nella ripresa uno scatenato Gyasi e una tattica troppo attendista dei gialloblu, hanno permesso ai padroni di casa di pareggiare. Raggiunto momentaneamente il Cagliari a 15 punti al terzultimo posto in classifica, in attesa che oggi i sardi affrontino il Crotone, fanalino di coda a 12 punti allo stadio Scida. Il tecnico del Parma D'Aversa non fa drammi e rilancia la corsa alla permanenza in Serie A: "La squadra è viva e credo ancora nella salvezza".