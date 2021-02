Le pagelle del Parma - Karamoh al top con un eurogol. Doppio errore di Gagliolo

vedi letture

Sepe 6: Subisce due gol a pochi metri dalla porta ma in entrambi i casi è decisamente colpa della difesa. Per il resto, nessun intervento salva risultato da segnalare ma una buona sicurezza anche nei momenti difficili.

Conti 6,5: Sicuramente propositivo nel primo tempo e anche nella ripresa si butta in avanti anche se a corto di fiato. Gli manca ancora lo slancio dei giorni migliori ma è sicuramente in ripresa.

Osorio 5: Meglio del compagno di reparto ma al centro dell'area c'è anche lui quando Gyasi segna da pochi passi.

Gagliolo 4: Due errori e due gol subiti. Nervoso dopo i problemi mostrati in area di rigore rischia anche qualcosa più di un giallo per alcuni calcioni rifilati a gioco fermo a Nzola a terra.

Pezzella 6: Dalla sua parte si passa con difficoltà ma manca un po' la gamba in fase offensiva. Una partita sufficiente ma senza picchi.

Kucka 7: È sempre il migliore in campo per i suoi, sia per qualità che per determinazione. I compagni cercano sempre lui sia a centrocampo che da falso nove. Colpisce di testa in ogni zona del campo e per D'Aversa è un giocatore fondamentale.

Hernani 6,5: Segna un bellissimo gol di tacco che gli concede mezzo voto in più. Primo tempo da 7 pieno, ripresa più nascosta e insufficiente come molti compagni. Alla fine si guadagna la pagnotta perché il punto portato a casa è anche merito suo. (Dal 79' Valenti S.V.).

Kurtic 5: A lungo desaparecido in campo. Da lui ci si aspetterebbe prestazioni di sostanza e di esperienza, invece oltre a qualche calcione rifilato al momento giusto, non si vede mai la qualità che ha espresso in altre occasioni.

Karamoh 7: L'azione del gol è una perla vera e proprio. Veste i panni di Gervinho e con un mix di forza e tecnica, salta Bastoni e poi calcia potente sotto la traversa. Una rete spettacolare che si aggiunge a una partita di qualità. Esce per scelta conservativa da parte dell'allenatore. (Dal 63' Grassi 6: Il suo ingresso abbassa la squadra ma non per colpa sua. Prova ad aiutare la squadra in contropiede senza grande successo).

Brunetta 5,5: Titolare last minute per il forfait di Cornelius ci mette un po' prima di entrare in partita. La prova non è certo irresistibile e infatti sarebbe pienamente insufficiente se non fosse per il bell'assist su punizione per il 2-0 di Hernani. (Dal 56' Busi 5,5: Due o tre tentativi di numeri. Non riusciti).

Mihaila 6,5: Il suo passo alla lunga tornerà molto utile al Parma. Sta prendendo confidenza col ruolo e sente la fiducia del tecnico. Gli manca di essere decisivo negli ultimi metri con gol e assist ma la stoffa c'è. (Dal 79' Man S.V.: Ci prova con la sua tecnica ma forse entra troppo tardi per entrare in partita).

D'Aversa 5,5: Primo tempo interpretato benissimo, secondo condito da tanti errori. Anche suoi. La squadra si abbassa dopo aver subito l'1-2 e lo fa su espressa richiesta e indicazione dell'allenatore. I cambi conservativi indirizzano la squadra verso la propria metà campo e questo porta al 2-2. Lo Spezia poi non ha la forza di ribaltarla definitivamente ma il Parma ha rischiato tantissimo e molti demeriti vanno anche al poco coraggio del proprio tecnico.