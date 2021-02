Le pagelle dello Spezia - Gyasi guida la rimonta, Sena con personalità, Maggiore combattente

Provedel 6,5 - Incolpevole sulla rete di Karamoh, viene sorpreso dal colpo di tacco di Hernani per il 2-0. Bella la parata sul Mihaila che tiene la partita in bilico, plastica la respinta sulla punizione di Kucka.

Vignali 6 - Qualche difficoltà sulle discese di Pezzella nel primo tempo ma alla fine è sempre preciso nelle chiusure. Nella ripresa sale di tono sbagliando praticamente nulla.

Ismajli 5,5 - Pomeriggio non facile per il nazionale albanese. Patisce la rapidità dell’attacco del Parma, posizionato non benissimo in occasione del raddoppio del Parma.

Erlic 5,5 - Ritorna in campo dopo la giornata di squalifica scontata. Prova ad andare a chiudere sulle punte crociate ma anche lui va in difficoltà sulla rapidità degli avanti di D’Aversa.

Bastoni 5,5 - Perde il duello con Karamoh in occasione del gol del vantaggio del Parma, fa vedere qualche buona discesa sulla sinistra anche se difetta sull’ultimo passaggio. In fuorigioco in occasione dell’1-2 poi annullato a Maggiore (Dal 69’ Nzola 6 - Torna in campo dopo l’infortunio, combatte e fa a sportellate con la difesa).

Estevez 5,5 - Partita sotto tono questa volta per il centrocampista argentino che subisce troppo la fisicità degli avversari (Dal 46’ Acampora 6 - Mostra verve e grande aggressività sugli avversari. Rischia qualcosa quando viene spostato terzino).

Ricci 5,5 - Dirige la manovra questa volta con un po’ più di fatica dovuta alla pressione degli avversari. Già ammonito viene lasciato negli spogliatoi da Italiano all’intervallo (Dal 46’ Leo Sena 6,5 - Personalità in mezzo al campo, riesce a saltare l’uomo per orchestrare la manovra).

Maggiore 6,5 - Avrebbe segnato il gol del 2-1 ma il VAR lo annulla per posizione irregolare di Bastoni. Nella ripresa trova il guizzo per la rete che accorcia le distanze di Gyasi ma conclude male da posizione più che invitante fallendo il sorpasso.

Saponara 5,5 - Viene cercato poco sulla corsia di destra, ha pochi spunti per andare verso la porta e non fornisce la copertura giusta a Bastoni. Esce per una botta al piede (Dal 26’ Verde 6,5 - Suo il primo tiro in porta dello Spezia che chiama Sepe alla risposta. Cerca sempre la giocata sfruttando la sua rapidità ed è prezioso anche nella fase difensiva. Serve l’assist per il pareggio di Gyasi).

Agudelo 5,5 - Prova a metterci le sue qualità palla al piede e in velocità ma questa volta la giocata non gli riesce. Viene fermato spesso dai difensori del Parma (Dall’88’ Dell’Orco sv).

Gyasi 7 - Sfrutta al meglio un assist di Maggiore facendosi trovare pronto sul secondo palo per ribattere la sfera in rete per l’1-2. Poi raccoglie un cross dalla sinistra di Verde per trovare la sua prima doppietta in A.

Italiano 6,5 - Il suo Spezia non impatta benissimo il match lasciando troppi spazi alle azioni del Parma ma i cambi e la reazione della sua squadra lo premiano in toto per un punto più che meritato.