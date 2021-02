Sensi si ferma ancora, Vidal in dubbio e nuova chance per Eriksen. Inter, -2 al derby Scudetto

vedi letture

-2 al derby Scudetto fra Milan e Inter. E mentre i rossoneri erano impegnati a Belgrado contro la Stella Rossa di Stankovic, la squadra di Antonio Conte si è ritrovata alla Pinetina per una partitella di allenamento con la Vis Nova Giussano. 14-0 il finale con poker di Sanchez e diverse buone indicazioni. Ma pure qualche cattiva notizia. Stefano Sensi nell'occasione ha accusato un affaticamento muscolare ed è in dubbio per il derby, mentre ha lavorato ancora a parte Arturo Vidal. Il cileno è alle prese con un trauma contusivo dalla sfida con la Fiorentina e pure lui resta in dubbio per la gara col Milan, con Christian Eriksen che si candida così ad una nuova gara da titolare. Con lui a centrocampo la linea delle ultime uscite, con Hakimi e Perisic sulle fasce e Brozovic-Barella a completare il pacchetto centrale.

Chiusura con la questione stipendi: nelle scorse ore Tuttosport ha parlato dell'Inter come dell'unica società italiana che ha approfittato della rateizzazione concessa dalla FIGC per quel che riguarda gli stipendi di novembre e dicembre, segnale per il quotidiano che è molto indicativo circa la gravità del momento di casa nerazzurra.

SONDAGGIO - Arriva il derby di Milano, chi vincerà?