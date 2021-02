Tuttosport: "Inter unica a rateizzare gli stipendi. La situazione è grave"

Steven Zhang manca dall'Italia dallo scorso sette ottobre: il presidente dell'Inter non è tornato a Milano nemmeno per l'assemblea degli azionisti di fine novembre. Dalla prossima settimana, secondo Tuttosport, potrebbero arrivare nuove informazioni in merito alla riposta di Suning all'offerta di 800 milioni per il pacchetto di maggioranza del club presentatagli da BC Partners. I nerazzurri sono stati l'unico club ad approfittare della rateizzazione degli stipendi di novembre e dicembre concessa dalla FIGC, a dimostrazione della gravità del momento attuale, nel quale la mancanza di liquidità impedisce di sostenere anche diverse spese ordinarie.

È però forte la volontà di Steven Zhang di restare in sella, e ad essa è legato il tentativo di ottenere finanziamenti nel breve periodo. Sono in corso dialoghi con alcuni fondi, come ad esempio Bain Capital, che potrebbe intervenire sull'esposizione debitoria del club. Se non andasse in porto il piano di un prestito-ponte, Suning punterebbe ad alzare il prezzo con BC Partners, per avvicinarsi alla valutazione di un miliardo fissata dalla famiglia Zhang.