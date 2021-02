Inter, Vidal ancora a parte: contro il Milan Eriksen favorito sul cileno per una maglia da titolare

Arturo Vidal prova a stringere i denti e a recuperare in vista del derby contro il Milan di domenica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato nella trasferta di Firenze che gli ha fatto saltare la gara contro la Lazio non è ancora stato superato del tutto e nelle giornata di oggi il cileno si allenerà ancora a parte. L'obiettivo è quello di tornare in gruppo domani, con Christian Eriksen che appare favorito per scendere in campo dal 1' nella stracittadina, al fianco di Brozovic e Barella.