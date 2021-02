Inter, dubbi sulla mediana in vista del Derby: equilibrio o sfrontatezza

vedi letture

Il dubbio più rilevante in casa Inter in vista del Derby è quello legato alla scelta della linea mediana da opporre al Milan. In particolar modo è la presenza o meno di Eriksen dal primo minuto a rappresentare una discriminante di un certo livello, vista la differenza sostanziale di caratteristiche rispetto ad Arturo Vidal che nel frattempo sta cercando di accelerare per recuperare per la stracittadina.

La composizione della linea a 5 nerazzurra sarà con ogni probabilità l’elemento chiave del confronto con i rossoneri, anche perché qualora dovessero essere confermate le scelte che sono risultate vincenti contro la Lazio, staremmo descrivendo una linea composta da due ali come Perisic ed Hakimi, un regista come Brozovic, un incursore come Barella ed un trequartista come Eriksen. Questione di equilibri, insomma, che sono risultati vincenti contro un avversario che utilizzava lo stesso modulo tattico ma che potrebbero invece risultare pericolosi contro un avversario come il Milan che, giocando con il 4-2-3-1, raddoppia numericamente la presenza di interpreti sulle corsie laterali.