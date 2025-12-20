Serie B, Catanzaro show al San Nicola. Bari senza vittoria per il 7° turno di fila

Il Catanzaro continua a volare e manda un segnale forte al campionato. Nella gara che ha aperto la 17ª giornata di Serie B, i giallorossi espugnano il 'San Nicola' superando il Bari per 2-1, centrando il quarto successo consecutivo e confermando un momento di forma eccellente.

La squadra calabrese costruisce il colpo con cinismo e qualità: Pontisso sblocca il risultato alla mezz’ora del primo tempo, mentre Antonini raddoppia a inizio ripresa, indirizzando definitivamente la sfida. I Galletti provano a reagire ma non riesce a invertire una tendenza negativa che ormai dura da settimane.

Per i pugliesi, infatti, il periodo resta complicato: la vittoria manca da sette turni e l’ultimo acuto risale al 2 novembre contro il Cesena. Un digiuno che pesa in classifica e accende interrogativi sul presente e sul futuro immediato della stagione biancorossa.

Di seguito il tabellino del match:

BARI-CATANZARO 1-2 - Clicca qui per le pagelle di TMW!

Marcatori: 30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Kassama (80' Cerri), Pucino, Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Verreth, Burgio (46' Mane), Maggiore, Rao (62' Bellomo), Gytkjaer (46' Moncini). Allenatore: Vivarini.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassano, Brighenti, Antonini; Favasuli (60' Frosinini), Pontisso (81' Alesi), Petriccione (71' Rispoli), D'Alessandro (71' Nuamah); Cisse (71' Liberali); Iemmello, Pittarello. Allenatore: Aquilani.

Ammoniti: Favasuli (C), Nikolaou (B), Brighenti (C), Rispoli (C)

SERIE B, 17ª GIORNATA

Bari-Catanzaro 1-2

30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

Sabato 20 dicembre

Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia

Ore 15:00 - Frosinone-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Venezia

Ore 15:00 - Monza-Carrarese

Ore 15:00 - Padova-Sampdoria

Ore 17:15 - Avellino-Palermo

Ore 19:30 - Pescara-Reggiana

Domenica 21 dicembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Empoli

CLASSIFICA

Frosinone 34

Monza 31

Venezia 29

Palermo 29

Modena 29

Catanzaro 28*

Cesena 27

Juve Stabia 22

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 19

Bari 16*

Südtirol 15

Virtus Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10

* una gara in più