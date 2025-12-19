Bari-Catanzaro 1-2, le pagelle: Maggiore il peggiore, Iemmello trascinatore

Risultato finale: Bari-Catanzaro 1-2

BARI

Cerofolini 5,5 - Nessuna colpa sulle reti subite, paga la giornata no di tutti i suoi compagni.

Kassama 5,5 - Un ottimo intervento in scivolata su Cisse in avvio, tutto sommato non lo contiene male. Inesistente quando chiamato a impostare. Dall'80' Cerri sv

Pucino 5,5 - Ultimo a mollare, il capitano sbroglia diverse situazioni delicate pur soffrendo la fisicità di Iemmello.

Nikolaou 5 - Iemmello dalle sue parti fa tutto quello che vuole, anche lui fuori posizione in occasione del gol del vantaggio giallorosso.

Dickmann 5 - Ci mette almeno un pizzico di cattiveria agonistica, ma mancano tanto le sue scorribande sulla fascia.

Braunoder 4,5 - I centrocampisti giallorossi palleggiano magnificamente e lui non riesce mai a incidere in interdizione. Serataccia.

Verreth 5 - In due occasioni ci prova dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. Avvio incoraggiante, ma cala subito.

Burgio 5 - Non ha le caratteristiche di Dorval, ogni paragone sarebbe ingeneroso. Soffre tanto contro Favasuli, sbaglia molto tecnicamente e resta negli spogliatoi dopo 45 minuti difficili. Dal 45' Mane 5 Non gli attribuiamo un voto più basso solo perchè era la sua prima stagionale. Anonimo.

Maggiore 4,5 - Resta in campo fino alla fine, ma aggiunge alla collezione di questo triennio un' altra gara anonima e priva di mordente. Vivarini lo schiera trequartista e fa fatica a trovare la posizione. Malissimo.

Rao 5 - Mezzo voto in più rispetto al compagno di reparto visto che almeno ci prova in un paio di occasioni. Niente di eccezionale, ma viene servito poco e male. Dal 62' Bellomo 5,5 - Fischiatissimo, il pubblico non gli perdona il battibecco con i tifosi di ritorno da Empoli. Si sgola per destare dal torpore i compagni, trasforma con freddezza il rigore della speranza.

Gytkjaer 4,5 - Va detto che non arrivano mai cross dalle fasce e questo penalizza molto calciatori forti fisicamente come lui. Tuttavia non convince il suo atteggiamento. Abulico, fuori dal gioco, costantemente anticipato. Vivarini si spazientisce e pone fine alla sua bruttissima performance dopo 45 minuti. Dal 45' Moncini 5 Continua l'astinenza da gol del centravanti. Se vengono meno anche i suoi gol diventa difficile conquistare la salvezza.

Vincenzo Vivarini 4,5 - Non ce ne voglia il mister, ma abbiamo sempre sostenuto che il problema non fosse Caserta. Sbaglia formazione, fa mugugnare il San Nicola quando decide di inserire la seconda punta soltanto a dieci minuti dalla fine. Continua il suo momento no.

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Trafitto solo su rigore, molto attento nelle uscite.

Cassandro 6 - Il Bari ha un atteggiamento tattico del tutto rinunciatario e questo consente anche ai braccetti di partecipare alla manovra corale. Nel primo tempo spinge con coraggio e lo fa bene, con diverse iniziative interessanti.

Brighenti 6,5 - Esperienza, senso della posizione, ottima lettura negli anticipi. Il sempreverde centrale giallorosso non fa passare praticamente nulla. Un muro.

Antonini 7 - Si conferma difensore con il vizio del gol, il suo colpo di testa consente al Catanzaro di chiudere virtualmente la partita. Crescita esponenziale per un giocatore a tratti insuperabile.

Favasuli 6 - Gli unici applausi di un San Nicola in contestazione sono per uno degli ex della contesa. Sbuca costantemente alle spalle di Burgio e per poco non trova un gran gol con un tiro potentissimo da posizione complicata. Dal 61' Frosinini 6 - Ordinaria amministrazione.

Pontisso 7 - Il dominio degli ospiti si trasforma nel gol del vantaggio grazie a un tiro straordinario del centrocampista. "Uno dei gol più belli della mia carriera" le dichiarazioni nel post gara, con tanto di dedica alla figlia. Instancabile.

Petriccione 7 - Indiscutibilmente il migliore in campo, un centrocampista totale del quale lo staff tecnico non riesce proprio a fare a meno. Chiude tutte le linee di passaggio a un Bari lento e prevedibile nella manovra. Determinante anche in impostazione, dai suoi piedi nascono entrambi i gol giallorossi. Standing ovation da parte dei suoi tifosi al momento della sostituzione. Dal 75' Rispoli sv.

D'Alessandro 6 - Forse meno propositivo rispetto alle gare precedenti, ma svolge un lavoro importante in copertura vincendo il duello con Dickmann. Dal 75' Liberali 5,5 Rischia di rovinare una partita dominata con un ingenuo fallo da rigore.

Cisse 6 - Inizio molto interessante da parte di una delle rivelazioni del girone d’andata. A volte sbaglia la scelta finale e gli esterni biancorossi riescono a contenerlo senza mai farlo calciare in porta. Dal 75' Nuamah sv

Iemmello 6,5 - Gli manca solo il gol, ma gioca una gara di estrema intelligenza e da capitano vero. La sponda che vale il gol del vantaggio e semplicemente geniale, emblematico vederlo rincorrere i portatori di palla avversari. Decisivo.

Pittarello 6 - Gli manca un pizzico di brillantezza al momento della conclusione, ma è inevitabile perdere un pochino di lucidità quando combatti contro tutti i difensori avversari con tale ardore agonistico.

Alberto Aquilani 7 - Quarta vittoria consecutiva per un allenatore che ha idee e che crede fortemente nel progetto tattico che sta portando avanti.