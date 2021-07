Spinazzola, domenica in famiglia e poi partenza per la Finlandia. Sarà operato, lungo stop

Domenica in famiglia per Leonardo Spinazzola, reduce dall’amarezza per l’addio a Euro 2020 e partito nel pomeriggio in direzione Finlandia. "La forza del lupo è il branco - ha scritto su Instagram il laterale della Roma, che si è concesso un abbraccio con i suoi cari prima della partenza - la forza del branco è il lupo. E ora si parte".

Come documentato da TMW, il laterale azzurro, accompagnato dal Dott. Manara, già lunedì si sottoporrà a intervento chirurgico con il Prof. Orava e il Dott. Lempainen per risolvere la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro.

“Per tornare al top servono 8-9 mesi”. Raggiunto dal Corriere dello Sport, Francesco Della Villa, coordinatore dell’attività scientifica dell’Isokinetic, ha detto la sua proprio sull'infortunio dell'ex Juve e Atalanta: "La media è di 200 giorni di stop, il ritorno in allenamento è previsto sui 6 mesi, per la partita si arriva a 9. Nei calciatori è un infortunio abbastanza raro, anche se è in crescita negli ultimi vent’anni a livello di popolazione. Si torna a giocare? L’82% dei calciatori interessati da questi infortuni in campionati professionistici lo fa".