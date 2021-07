Leonardo Spinazzola è in partenza per la Finlandia, dove sarà accompagnato dal Dott. Manara e domani si sottoporrà a intervento chirurgico con il Prof. Orava e il Dott. Lempainen. Il laterale della Roma, nella partita di Euro 2020 col Belgio, ha rimediato una rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro.

Guarda il video realizzato da TMW col calciatore classe '93 in partenza.



🛫 #Spinazzola in partenza per la Finlandia per l'operazione al tendine d'Achille

📹 @dariomarchetti7 pic.twitter.com/IXT5QSu0rR

