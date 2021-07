Spinazzola KO, il dottor Della Villa: "Infortunio abbastanza raro, per tornare al top 8-9 mesi"

“Per tornare al top servono 8-9 mesi”. Raggiunto dal Corriere dello Sport, Francesco Della Villa, coordinatore dell’attività scientifica dell’Isokinetic, dice la sua sulla rottura del tendine d’Achille occorsa a Leonardo Spinazzola: “La media è di 200 giorni, il ritorno in allenamento è previsto sui sei mesi, per la partita si arriva a nove. Nei calciatori è un infortunio abbastanza raro, anche se è in crescita negli ultimi vent’anni a livello di popolazione. Si torna a giocare: l’82 per cento dei calciatori interessati da questi infortuni in campionati professionistici lo fa. Intervento in Italia o all’estero? In questo caso l’esterofilia non è giustificata, abbiamo ottimi professionisti in Italia”