Spinazzola, pranzo in famiglia prima della Finlandia: "La forza del lupo è il branco"

Domenica in famiglia per Leonardo Spinazzola, reduce dall’amarezza per l’addio a Euro 2020 e partito pochi minuti fa, direzione Finlandia per un consulto specialistico e la successiva (quasi sicura) operazione dopo la rottura del tendine d’Achille. “La forza del lupo è il branco - scrive il laterale della Roma, che si è concesso un abbraccio con i suoi cari prima della partenza - la forza del branco è il lupo. E ora si parte”.