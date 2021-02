Tanto rumore per nulla: Scamacca resta al Genoa, col placet del Sassuolo

Si è parlato a lunghissimo della Juve, poi tanto del Parma, e anche di un ipotetico ritorno al Sassuolo per fare il vice-Caputo, ma alla fine Gianluca Scamacca è rimasto al Genoa: il giovane attaccante, già punto di forza dell'Under 21 azzurra, è rimasto in rossoblù per espressa richiesta del club ligure. Preziosi non voleva assolutamente che il Parma potesse arrivare all'attaccante romano, e ha preteso dal Sassuolo che il giocatore non fosse ceduto ad una concorrente per la lotta salvezza, che vede peraltro i rossoblù in posizione sicuramente migliore rispetto ai ducali.

LA VERSIONE DEL SASSUOLO - Giovanni Carnevali ha chiarito la logica che ha portato il giocatore a rimanere al Genoa: "Per noi è un ragazzo di grande prospettiva, importante, giovane e italiano. La scelta strategica è stata di darlo al Genoa, poi sono arrivate tante richieste e abbiamo parlato anche con la Juve, che lo voleva in prestito. Per noi però le cessioni sono a titolo definitivo, poi abbiamo parlato col Parma che è una società amica con cui si poteva fare un certo tipo di discorso, ma per noi era una scelta secondaria, perché se non fosse rimasto a Genova l'avremmo preso noi".