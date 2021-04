Sperando che sia l'ultima volta

Ieri l'Italia ha vinto in Lituania, in un campo che sembrava adatto per un torneo CSI o UISP, con alcuni tifosi che si nascondevano vicino agli alberi per vedere la partita della Nazionale, probabilmente più interessati agli azzurri che non ai campioni casalinghi. La verità è che il calcio, almeno in maniera latente, continua a esistere anche al di fuori dai cancelli. Un mondo dorato che ora sembra ancora più distante. Come è possibile appassionarsi a qualcosa che puoi vedere solamente dalla televisione? Le storie sono l'essenza del calcio stesso, ma così è davvero dura.

Anche perché poi, in una serata tutto sommato tranquilla, arriva la notizia che può squarciare il cielo. Quattro persone dello staff sono positive al Coronavirus, sono state isolate dal gruppo squadra e i tamponi arrivati alla fine della partita con la Lituania ne hanno accertato la positività. Sperando che tornino il prima possibile negativi, senza strascichi, quello che si profila è un bel pasticcio. Perché ora le società faranno certamente dei tamponi e non è impossibile (tutt'altro che certo, d'altro canto) trovare nuove positività. A quel punto cosa succederebbe?

In via cautelativa, dovesse mostrarsi un cluster esteso, potrebbero decidere le ASL. Però è ovvio che ora la patata bollente passi ai club. La verità è che speriamo sia l'ultima volta. Di una Nazionale con uno stadio chiuso, di dover rinunciare al divertimento, di sentire il bollettino dei contagiati. Ogni giorno la speranza è evitare di dovere continuare in questo perenne stato di emergenza e agitazione.