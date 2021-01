Un talento al giorno, Brenner: un altro bomber brasiliano verso l'Europa

Brenner Souza da Silva, attaccante classe 2000 del San Paolo, è pronto per il grande salto verso il calcio europeo. 22 reti in questa stagione per l'attaccante e le big del calcio europeo hanno iniziato a farlo seguire con attenzione. Come ogni buon brasiliano, Brenner è una punta veloce, tutta tecnica e fantasia, che grazie alle sue giocate crea spesso la superiorità numerica. In Italia ci pensano Milan e Juventus, ma è l'Ajax la squadra al momento in pole per il brasiliano.

Nome: Brenner Souza da Silva

Data di nascita: 16 gennaio 2000

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: attaccante

Squadra: San Paolo

Assomiglia a: Gabriel Jesus