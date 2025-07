Ufficiale Cosenza, Alvini non è più l’allenatore. Ufficializzata la risoluzione consensuale

Tramite i propri canali ufficiali il Cosenza ha annunciato la fine del rapporto con Massimiliano Alvini, che da oggi non è più l’allenatore dei calabresi. Le due parti hanno raggiunto un accordo consensuale per terminare il proprio rapporto. Di seguito il comunicato dei Lupi:

Il Cosenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Massimiliano Alvini che da oggi non è più l’allenatore della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed il suo Staff, per l’attività professionale svolta e augura le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.

Alvini era arrivato in panchina un anno fa, venendo esonerato a Febbraio, salvo essere richiamato a Marzo, senza evitare la retrocessione in Serie C