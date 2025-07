Ufficiale Ospitaletto, rinforzo a centrocampo: Gabriele Mondini è un nuovo giocatore orange

Rinforzo a centrocampo per l'Ospitaletto, squadra neo promossa in Serie C. Il club orange ha coimunicato l'acquisto del centrocampista classe 2000 Gabriele Mondini, di seguito il comunicato del club lombardo:

"L’A.C. Ospitaletto Franciacorta è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrocampista Gabriele Mondini, che vestirà i colori Orange nella stagione sportiva 2025/2026.

Nato il 25 agosto 2000, Mondini, nonostante la giovane età, può già vantare un’importante esperienza con oltre 150 presenze in Serie D. Nella stagione 2017/2018 ha esordito nel campionato di Serie D con la maglia del Darfo Boario, per poi trasferirsi al Breno nel 2020, dove ha militato per tre stagioni. Nell’estate 2023 è passato al Caldiero Terme, con cui ha conquistato il campionato di Serie D, venendo poi confermato per il primo storico campionato di Serie C della formazione veneta.

A partire da questa stagione, Mondini difenderà i nostri colori ed è atteso già per il primo giorno di ritiro, fissato per il 14 luglio.

La società augura a Gabriele un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in Orange".