Un talento al giorno, Danny Leyva: il futuro capitano degli USA gioca a Seattle

Gli Stati Uniti sono pronti a lanciare un'altra stellina nel già ricco firmamento dei classe 2000: Danny Leyva è un mediano con ottime capacità di palleggio e buona visione di gioco, bravo nel distribuire il gioco ma abile anche nel contenere la manovra avversaria fungendo da riferimento centrale anche per la fase difensiva. Brilla come agonismo ma anche dal punto di vista caratteriale, tanto che in molti lo vedono come un futuro capitano della Nazionale statunitense.

Nome: Danny Leyva

Data di nascita: 5 maggio 2003

Nazionalità: statunitense

Ruolo: mediano centrale

Squadra: Seattle Sounders

Assomiglia a: Walter Gargano