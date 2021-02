Un talento al giorno, Dijor Kameri: un pensatore libero classe 2004

Dijor Kameri, talentino classe 2004 che il Salisburgo ha notato prima di tutti, è un fantasista vecchia maniera: Transfermarkt lo definisce un "libero pensatore della trequarti", capace di vedere il gioco come pochi e far fluire la manovra con facilità attraverso la propria qualità di tocco. Kameri ha un cervello calcistico molto evoluto: non è raro vederlo abbassarsi per aumentare tecnica e qualità della manovra, magari mandando il compagno in porta con un lancio millimetrico. Difficile pensarlo solo come regista, ma il kosovaro ha abbastanza abnegazione per mettersi a totale disposizione della squadra.

Nome: Dijor Kameri

Data di nascita: 20 aprile 2004

Nazionalità: austriaco

Ruolo: fantasista

Squadra: RB Salisburgo

Assomiglia a: Yossi Benayoun