Un talento al giorno, Lucas Lavallée: per chi lo conosce "il futuro portiere della Francia"

Lucas Lavallée: per chi lo conosce "il futuro portiere della Francia"

Il PSG ha deciso di fare incetta di portieri e oltre alla trattativa in fase avanzata per Donnarumma, ieri ha ufficializzato l'arrivo in squadra il giovanissimo portiere Lucas Lavallée, classe 2003 e proveniente dal Lille. Il giocatore ha firmato un contratto triennale e inizierà dalla squadra U19. Per l'agente il giovane estremo difensore può diventare "il futuro portiere della Francia" e i parigini non si sono sfatti scappare l'occasione: quasi un metro e novanta di altezza, forte nelle uscite e carismatico nella guida della difesa, può migliorare nei fondamentali della parata a terra.

Nome: Lucas Lavallée

Data di nascita: 18 febbraio 2003

Nazionalità: francese

Ruolo: portiere

Squadra: PSG

Assomiglia a: Alphonse Areola