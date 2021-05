A Verona comanda il Torino. Un cambio in panchina efficace per i granata

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e sette KO nelle ultime nove. Il Verona sembra essere in vacanza ormai da un bel po' di tempo. Del resto la classifica è ormai cristallizzata per i gialloblu con una salvezza ormai certa e con l'impossibilità di raggiungere posizioni più nobili. Il Torino invece è alla ricerca di punti per ottenere la permanenza in A.

A Verona comanda il Torino. 12 le vittorie dei piemontesi contro le nove degli scaligeri, anche se il risultato ritardatario è proprio l'affermazione dei granata. L'ultima è il 3-1 del 7 febbraio 2015. C'è da dire anche che il Toro è diventato particolarmente prolifico al Bentegodi: 15 le reti segnate dai granata nelle ultime sei apparizioni in Veneto.

La squadra allenata da Nicola è in corsa per il titolo di Cooperativa del gol di questa stagione. 17 giocatori diversi andati a segno, così come l'Udinese: le due squadre sono appaiate in vetta a questa speciale classifica. Il cambio di allenatore ha fatto bene al Torino. 13 punti in 18 giornate questo il ruolino di marcia con Giampaolo. Con Nicola in panchina invece i granata hanno totalizzato 18 punti in 14 giornate (il Toro ha una partita da recuperare).

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

9 vittorie Verona

12 pareggi

12 vittorie Torino

31 gol fatti Verona

31 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1957/1958 Serie A Verona vs Torino 2-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Torino 3-3