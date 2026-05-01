Atalanta-Genoa 1-2 sul neutro di Bologna. Era il maggio del 1993

Atalanta in serie OK quando ospita il Genoa in campionato dalla stagione 2016-2017: 5 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo successo ospite, infatti, è rappresentato dal 2-0 delle stagione 2015-2016. Complessivamente, dai 49 incontri disputati rintracciamo 22 vittorie nerazzurre, 14 segni X, 13 successi rossoblù, 60 gol marcati dai padroni di casa e 44 reti fatti dagli ospiti. La stagione scorsa fu un match a senso unico: 5-1 (e l’ex Retegui autore di una tripletta). All’andata i ragazzi di Palladino, però, hanno sbloccato il punteggio dallo 0-0 soltanto nei minuti di recupero dopo il 90’ grazie a un colpo di testa di Hien su azione da corner.

Come arrivano a questo match le due squadre?

Orobici che rincorrono un posto nella prossima campagna europea con 54 punti (14V – 12X – 8P con 47GF e 32GS), 32 dei quali raccolti negli impegni a Bergamo (9V – 5X – 3P con 25GF e 14GS). Lunedì sono incappati in un KO a Cagliari, dopo essersi ritrovati sotto per 0-2 in otto minuti ed aver acciuffato il pari (doppietta di Scamacca) già prima dell’intervallo. Liguri praticamente salvi grazie ai 39 punti fatti (10V – 9X – 15P con 40GF e 48GS), di cui 17 in occasione dei match lontano da Genova (4V – 5X – 7P con 19GF e 24GS). Potenzialmente possono chiudere il torneo a 51, una prestazione che sarebbe la migliore da quando sono tornati in pianta stabile in Serie A (43 l’anno scorso, 49 nel 2023-2024).

PS: fra i 49 Atalanta-Genoa disputati segnaliamo quello del 1992-1993, perché giocato sul campo neutro di Bologna e che terminò col successo del Vecchio Balordo per 2-1.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

49 incontri disputati

22 vittorie Atalanta

14 pareggi

13 vittorie Genoa

60 gol fatti Atalanta

44 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Genoa 3-4, 16° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Genoa 5-1, 7° giornata 2024/2025