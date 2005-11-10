Ufficiale Il Como riscatta l'ungherese Bosze, protagonista della storica promozione in Primavera 1

Il Como ha annunciato l'ingaggio a titolo definitivo del giovane centrocampista ungherese Levente Bosze, dopo aver esercitato l'opzione di riscatto dall'FC DAC 1904 Dunajska Streda.

"Il talentuoso centrocampista classe 2009 - si legge nella nota ufficiale del Como - proseguirà dunque il suo percorso con il Club BiancoBlu dopo aver cominciato la stagione 2025/26 con l'Under 17 per poi contribuire alla promozione della formazione Primavera in Primavera 1. Il trasferimento definitivo di Levente riflette il forte impegno del Como 1907 nello sviluppo di giovani talenti e nella volontà di costruire un settore giovanile solido e con una visione a lungo termine".

Le parole dello stesso Bosze. "Sono veramente contento di proseguire il mio percorso al Como, è un feedback positivo da ricevere, ma devo continuare a lavorare nella giusta direzione. Nella stagione appena terminata sono migliorato tanto grazie al lavoro svolto con lo staff, sono grato per le opportunità ricevute e sono stato molto fiero di aver fatto parte della storica promozione in Primavera 1. Qui a Como mi sento a casa e ce la metterò tutta per aiutare il Club e raggiungere i miei sogni".