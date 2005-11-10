TMW Lazio, i dettagli dell'arrivo di Asp Jensen: 4 milioni al Bayern, sarà prestito con obbligo

La Lazio si appresta a chiudere il secondo affare della sua campagna acquisti estiva: è infatti in dirittura l'arrivo di Jonathan Asp Jensen, trequartista classe 2006 del Bayern Monaco. Il giocatore si è messo in luce fra le fila del Grasshopper nella passata stagione, in Svizzera, dove ha messo a segno 9 gol e fornito 6 assist in 36 partite stagionali. L'ufficialità potrebbe arrivare solo a luglio eventualmente, come per Pedraza.

La Lazio ha già un accordo con il giocatore e con il Bayern Monaco, ma avendo l'obbligo di fare mercato a saldo zero l'acquisto sarà articolato come prestito con obbligo di riscatto, coi bavaresi che incasseranno 4 milioni di euro e una percentuale sulla futura di vendita fra il 30 e il 40%. Viste le difficoltà di bilancio del club, l'operazione è molto importante: sintomo di quanto il club creda nelle qualità del giocatore.