Benevento-Sampdoria sfida da più di 4 gol

Non è stata la prima e storica. Ma pur sempre la seconda. Comunque difficile da scordare.

Il calendario segnava la data del 6 gennaio 2018 quando i giallorossi fecero vedere le streghe, passateci il gioco di parole, ai blucerchiati: 3-2 con questa sequenza di marcatori, Caprari nel recupero del primo tempo, Coda al 69’ e all’84’, Brignola al 91’, Kownacki al 94’.

Dopo che la settimana precedente il Benevento aveva battuto per 1-0 il ChievoVerona, conquistando per la prima volta i tre punti tutti assieme in Serie A, con la Sampdoria mise subito in scena il bis.

Anche un girone fa, al Ferraris, fu 3-2 per i campani. Così in 3 scontri diretti di Serie A Lapadula e compagni comandano per 2-1 in fatto di vittorie e 7-6 sul fronte delle marcature. Ché questa è una sfida che viaggia a una media di oltre 4 gol/match e che ha visto andare a rete sempre tutte e due le squadre in campo.

Con 22 punti (9 al Vigorito: 2V – 3X – 5P) la squadra di Inzaghi ha chiuso il girone d’andata oltre ogni aspettativa. Tuttavia è reduce dal KO con l’Inter per 0-4. La compagine guidata da Ranieri di punti ne conta 26 (13 in trasferta: 4V – 1X – 5P). Lo scorso weekend ha alzato bandiera bianca con quella che, forse, è la squadra più in forma del momento, la Juventus per 0-2.

Attenzione a cosa potrebbe succedere nel secondo tempo del faccia a faccia.

I giallorossi mostrano un +4 punti nel passaggio dai primi ai secondi tempi. I blucerchiati, invece, un -7.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Benevento

0 pareggi

0 vittorie Sampdoria

3 gol fatti Benevento

2 gol fatti Sampdoria

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE A)

Benevento-Sampdoria 3-2, 20° giornata 2017/2018