C’è una doppia prima volta in occasione di Lecce-Juventus

Juventus obbligata a vincere sul campo della pericolante Lecce se vuole continuare a rincorrere la Champions 2026-2027. Perché un altro passo falso, come contro l’Hellas, potrebbe costarle l’attuale quarta piazza in favore dell’inseguitrice Roma.

Al Giardiniero – Via del Mare bianconeri OK da 5 incroci: 3 vittorie e 2 pareggi dalla torneo 2011-2012.

L’anno scorso fu 1-1: Cambiaso al 68’ e Rebic al 92’.

Un segno X che ha così rimodulato le statistiche dei precedenti in campionato, A più B: 3 successi giallorossi, 5 pari, 12 affermazioni bianconere, 17 gol fatti dai pugliesi e 31 reti marcate dai piemontesi.

Pertanto, dando uno sguardo agli ultimi due numeri raccontati ci ritroviamo esattamente a due lunghezze da quota 50 centri totali a Lecce.

Curiosità: mai lo scontro diretto era andato in scena per la 36esima giornata di Serie A oppure nel corso del mese di maggio.

Pertanto, doppia prima volta.

Situazione in classifica.

Lecce quart’ultimo con 32 punti (8V – 8X – 19P con 24GF e 47GS), di cui 17 fatti sul proprio campo (4V – 5X – 8P con 12GF e 23GS). OK nelle ultime 3 giornate (1V – 2X). Eguagliata la più lunga striscia positiva in questo torneo: pareggi con Bologna e Sassuolo intervallati dalla vittoria di Parma fra quinta e settima giornata. Mai in questo torneo i Salentini hanno fatto 4! Juventus quarta a quota 65 (18V – 11X – 6P con 58GF e 30GS), 28 dei quali colti in occasione delle trasferte (8V – 4X – 5P con 23GF e 16GS). Va a punti senza soluzione di continuità da 9 turni, ma gli ultimi 2 (Milan e Verona sono pareggi). Già un’altra volta la Vecchia Signora ha centrato 3 segni X in fila dallo scorso agosto: Verona-Atalanta-Milan fra quarto e sesto turno.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E SERIE B)

20 incontri disputati

3 vittorie Lecce

5 pareggi

12 vittorie Juventus

17 gol fatti Lecce

31 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO

Lecce-Juventus 2-3, 30° giornata 1985/1986

L’ULTIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO

Lecce-Juventus 1-1, 14° giornata 2024/2025