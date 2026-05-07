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Cassano e Totti in gol dopo appena 5 minuti al Tardini di Parma

Cassano e Totti in gol dopo appena 5 minuti al Tardini di ParmaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 16:51Le Statistiche
Redazione Footstats

Scartabellando fra gli almanacchi di calcio scopriamo che c’è già stato un Parma-Roma alla 36esima giornata di Serie A. Stagione 2009-2010, punteggio finale di 1-2 con questi bomber: Totti al 5’, Taddei al 75’, Lanzafame all’81’. Non è tutto. Perché rintracciamo anche un Parma-Roma giocato proprio nel mese di maggio. Il giorno 8 del 2005 terminò 2-1 con queste firme: Cassano al 5’, Morfeo al 63’, Gilardino al 79’ (su calcio di rigore).
Complessivamente ammontano a 28 gli scontri diretti fra gialloblù e giallorossi al Tardini e nel massimo torneo nostrano. I Ducali contano 10 vittorie, la Maggica ne ha fatte 14, mentre per 4 volte c’è scappato il segno X (equamente ripartito fra 0-0 e 1-1).
All’andata, all’Olimpico, c’è scappato un 2-1: Hermoso al 63’, Dovbyk all’81’, Circati all’86’.
Come arrivano a questo appuntamento le due compagini?
Parma ormai salvo con 42 punti (10V – 12X – 13P con 25GF e 42GS), 18 dei quali fra le mura di casa (4V – 6X – 7P con 13GF e 22GS). Roma che rincorre un ticket Champions a quota 64 (20V – 4X – 11P con 52GF e 29GS), di cui 25 lontano dal proprio campo (8V – 1X – 8P con 21GF e 19GS).
Curiosamente le due formazioni presentano percentuali simili e un andamento opposto.
Perché gli emiliani hanno colto il 42% dei propri punti in casa, mentre i capitolini ne hanno fatti per il 39% in trasferta. In altre parole, gialloblù meglio in esterna e giallorossi più performanti in casa.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A)
28 incontri disputati
10 vittorie Parma
4 pareggi
14 vittorie Roma
31 gol fatti Parma
41 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO
Parma-Roma 1-2, 1° giornata 1990/1991

L’ULTIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO
Parma-Roma 0-1, 25° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
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