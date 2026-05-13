Roma, dall'Inghilterra: l'Aston Villa prepara un'offerta per Soulé. Ma non è l'unico club su di lui

Le prestazioni offerte da Matias Soulé con la maglia della Roma non stanno passando inosservate oltre i confini italiani. L’esterno argentino, che nelle due stagioni in giallorosso ha fatto molto bene quand'è stato a disposizione e non ai box, avrebbe attirato l’attenzione di diversi club di Premier League in vista della prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riferito dal portale inglese CaughtOffside, l’Aston Villa sarebbe pronto a muoversi concretamente per il talento giallorosso, soprattutto nel caso in cui dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La società inglese starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta importante per convincere la Roma a lasciar partire il giocatore.

La valutazione di Soulé si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, cifra che testimonia quanto il club capitolino consideri centrale il classe 2003 nel proprio progetto tecnico. Sull’argentino, però, non ci sarebbe soltanto l’Aston Villa. Anche Bournemouth e Brighton & Hove Albion starebbero monitorando con attenzione la situazione.

In questa stagione Soulé ha totalizzato 31 presenze con la Roma, mettendo insieme 6 reti e 5 assist