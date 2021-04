Frosinone, contro il Pisa uno dei KO interni più pesanti della sua B

Negli ultimi diciassette anni Frosinone-Pisa è stata messa in scena in campionato per 9 volte: 5 in quella che è tornata a chiamarsi Serie C, 4 in cadetteria. Col pareggio per 1-1 e il successo dei locali per 1-0 i risultati più ricorrenti, 2 caps ciascuno.

Il bilancio totale dei precedenti strizza l’occhio ai ciociari ma… in Serie B i toscani sono imbattuti. Il Pisa ha, infatti, raccolto 3 segni X e 1 vittoria.

Il successo dei nerazzurri arrivò in occasione del primissimo faccia a faccia di cadetteria. Giornata numero 23 della stagione 2007-2008. Al triplice fischio finale il tabellone dell’allora Matusa segna il punteggio di 1-5.

Dando uno sguardo agli annali di calcio, scopriamo che in tutta la sua storia di Serie B il Frosinone solo un’altra volta ha rimediato 5 reti al passivo davanti ai propri tifosi: 2009-2010, 1-5 contro l’Ascoli.

Assieme allo 0-4 patito dal Lecce sempre nel 2009-2010 sono le tre sconfitte più larghe patite dai giallazzurri sul proprio terreno.

Un girone fa, all’Arena Garibaldi-Anconetani, fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

I nerazzurri sono reduci dal 3-0 rifilato al Cosenza (Gucher, Mazzitelli, Marin).

I giallazzurri sono andati KO in casa del Pordenone, uno 0-2 frutto di un primo tempo sottotono. Da quando è subentrato all’ex compagno di nazionale, Nesta, Grosso non ha ancora vinto un match, cogliendo 2 pareggi in 4 match.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B E SERIE C)

9 incontri disputati

4 vittorie Frosinone

3 pareggi

2 vittorie Pisa

12 gol fatti Frosinone

10 gol fatti Pisa

PRIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Pisa 1-5, 23° giornata 2007/2008

ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Pisa 1-1, 38° giornata 2019/2020