Gattuso contro Cosmi e il Crotone? Solo vittorie e porte imbattute

Per la prima volta in Serie A si incontrano Gattuso e Cosmi in veste di allenatori. Esiste un solo precedente tra i due ed è relativo al campionato di Serie B, stagione 2016/17: alla sedicesima giornata il Pisa di Gattuso riuscì a battere il Trapani di Cosmi per 1-0 in casa.

Due volte invece Gattuso ha incrociato il Crotone e due volte ha vinto. All'andata in questo campionato anche piuttosto nettamente (4-0 in Calabria). Ancora le squadre da lui allenate non hanno subito gol contro i rossoblu.

Cosmi è arrivato ad inizio marzo sulla panchina del Crotone. Da quando c'è lui i calabresi hanno vinto una volta e perso in tre circostanze. Viaggia per ora ad una media di 0,75 punti a partita che non può minimamente far sperare in una miracolosa salvezza. Contro il Napoli poi non c'è mai stata una vittoria per lui in cinque incroci, con un solo gol all'attivo (rigore segnato da Materazzi in Perugia-Napoli 1-1 del 12 novembre 2000).

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS COSMI

1 vittoria Gattuso

0 pareggi

0 vittorie Cosmi

1 gol fatto squadre Gattuso

0 gol fatti squadre Cosmi

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS CROTONE

2 vittorie Gattuso

0 pareggi

0 vittorie Crotone

5 gol fatti squadre Gattuso

0 gol fatti Crotone

TUTTI I PRECEDENTI COSMI VS NAPOLI

0 vittorie Cosmi

2 pareggi

3 vittorie Napoli

1 gol fatto squadre Cosmi

0 gol fatti Napoli