I peggiori attacchi contro. La cura D'Aversa non va, ultima chiamata Parma

Il Parma resta ancora in netta crisi di risultati: la seconda e ultima vittoria gialloblu in Serie A è stata ottenuta alla nona giornata ovvero il 30 novembre scorso. Da quando D'Aversa è subentrato a Liverani alla guida tecnica della squadra, gli emiliani hanno collezionato un solo punto in sei partite. Quella contro l'Udinese potrebbe essere una vera e propria ultima chiamata per la salvezza. I friulani hanno al momento il penultimo attacco del campionato di Serie A con 23 gol all'attivo (come il Crotone). Una sola squadra ha fatto peggio...ed è proprio il Parma con solo 15 segnature.

I bianconeri non vincono in casa gialloblu dal 14 aprile 2013 (0-3 con doppietta di Muriel e gol di Pereyra). Il Parma è in serie positiva interna contro l'Udinese da quattro partite (tre vittorie e un pari).

Strettamente legato al problema di segnare poco per il Parma c'è anche la difficoltà a trovare marcatori in squadra: quella emiliana è la formazione che ha mandato a segno il minor numero di realizzatori diversi, solo sei. Sui rigori c'è da dire che i gialloblu hanno avuto il minor numero di rigori a sfavore (uno solo). L'Udinese parte piano (un solo gol siglato nel primo quarto d'ora), ma il Parma finisce altrettanto piano, con una sola rete all'attivo nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, B E C)

21 vittorie Parma

7 pareggi

8 vittorie Udinese

57 gol fatti Parma

32 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1930/1931 Serie B Parma vs Udinese 0-0

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie A Parma vs Udinese 2-0