I tanti primati dell'Atalanta...e quelli poco invidiabili della Sampdoria

Dodicesima partita casalinga della stagione per la Sampdoria. Sul terreno amico di Marassi, la formazione guidata da Claudio Ranieri non è che abbia avuto mezze misure. Un solo pareggio in nelle undici gare fin qui disputate, poi cinque vittorie e cinque sconfitte. In trasferta l'Atalanta è una delle squadre più temibili di questo campionato. I nerazzurri hanno perso una sola volta fuori casa e hanno conquistato la bellezza di 22 punti. Meglio di loro solo Inter con 25 e Milan con 28.

Sono solo sei le affermazioni orobiche in casa della Samp in 51 partite giocate tra Serie A e B. Due però di queste si sono verificate negli ultimi otto incontri. Mini-serie positiva per l'Atalanta che viene da due risultati utili consecutivi a Genova (una vittoria e un pari). Per questo motivo il risultato ritardatario (anche se in maniera molto relativa) è proprio la vittoria della Sampdoria; l'ultimo successo blucerchiato è il 3-1 del 15 ottobre 2017.

Per due volte la Samp ha chiuso le proprie partite con la porta inviolata. In questo dato i genovesi sono ultimi con Crotone e Cagliari. Sette rigori contro: la squadra di Ranieri (stavolta in compagnia dello Spezia) detiene anche questo poco invidiabile record. L'Atalanta svetta su tutte invece sia come numero di marcatori diversi mandati a segno (15), sia per gol ottenuti da giocatori partiti dalla panchina (11). Due leadership consolidate con il passare delle settimane. Un 2021 ricco di soddisfazioni per l'Atalanta che è seconda nella classifica di questo anno solare con 21 punti, dietro alla Lazio che ne ha conseguiti 22.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

29 vittorie Sampdoria

16 pareggi

6 vittorie Atalanta

78 gol fatti Sampdoria

35 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Atalanta 1-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA



2019/2020 Serie A Sampdoria vs Atalanta 0-0