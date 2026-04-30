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I top bomber del momento per un match da 87 gol in 27 precedenti

I top bomber del momento per un match da 87 gol in 27 precedenti TUTTO mercato WEB
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Oggi alle 09:06Le Statistiche
Redazione Footstats

Trentesimo Inter-Parma di Serie A!
E potrebbe certificare lo scudetto…
Nerazzurri OK negli ultimi 3 incroci interni contro i gialloblù: 1 vittoria (per 3-1 la stagione scorsa) e 2 pareggi. Il più recente segno 2 in schedina risale al 2018-2019, 0-1, praticamente vent’anni dopo il primo colpo esterno firmato dai Ducali nel 1998-1999.
Complessivamente dai 29 precedenti rintracciamo 17 successi dell’Inter, 2 vittorie del Parma, 10 segni X, 60 gol marcati dai padroni di casa e 30 reti fatte dai giocatori ospiti.
A proposito di marcature…
Dopo il pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nella stagione 1991-1992, al secondo faccia a faccia al Meazza, almeno una delle due squadre è sempre andata a segno. Un serie arrivata a contare 27 partite (spareggio compreso) e ben 87 marcature (insomma, una media di 3,2 gol/match e con 18 partite, il 66%, dove entrambi i club sono andati a segno).
All’andata fu 2-0 per la Beneamata: Dimarco al 42’ e Thuram al 98’.
Focus su questi due giocatori.
L’esterno sinistro (che in questo torneo ha raggiunto i 16 assist vincenti) è stato l’artefice dell’ultima affermazione emiliana a Milano. Mentre Thuram va a segno da 4 turni di fila ed è il calciatore con la più lunga striscia gol aperta in questo torneo.
Situazione in classifica.
Inter prima con 79 punti (25V – 4X – 5P con 80GF e 31GS), di cui 41 in casa (13V – 2X – 2P con 47GF e 15GS). Parma a centro classifica con 42 (10V – 12X – 12P con 25GF e 40GS), 24 dei quali colti in trasferta (6V – 6X – 5P con 12GF e 18GS).

PS: a insidiare Thuram nella serie gol c’è il parmense Elphege che ha fatto centro negli ultimi 2 turni facendo peggio soltanto del francese in nerazzurro in quest’ultimo spezzone di campionato 2025-2026.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)*
29 incontri disputati
17 vittorie Inter
10 pareggi
2 vittorie Parma
60 gol fatti Inter
30 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Inter-Parma 2-1, 8° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Inter-Parma 3-1, 15° giornata 2024/2025

* Conteggiato anche lo spareggio al termine del campionato 1999/2000 e disputato al Bentegodi di Verona.

© Riproduzione riservata
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