L’ultima volta in Serie B andò in scena l’Aramu show

Antipasto di Serie A per una sfida che l’anno scorso era in Serie A?

Perché Monza-Venezia metterà faccia a faccia le prime due forze della Serie B. Terminasse questo fine settimana il campionato sia biancorossi che arancioneroverdi sarebbero promossi nel massimo torneo.

Nel 2024-2025, al nono turno, proprio in A fu 2-2: Ellertson al 15’, Kyriakopoulos al 23’, Svoboda al 39’, Djuric al 44’. Insomma, tutte le emozioni concentrate nel primo tempo di gioco.

Brianzoli che non battono i veneti in Lombardia dal 2008-2009, 2-1 in C. Pori, compresi i play-off nella stessa serie, ecco 3 pareggi e 2 sconfitte.

Il più recente scontro diretto in cadetteria è quello del 2020-2021, 30esima giornata, 1-4: tripletta di Aramu al 6’, 19’ e, su rigore, al 56’, Armellino al 58’, Esposito all’86’.

Complessivamente ammontano a 27 gli incontri disputati: 16 vittorie del Monza, 6 segni X, 5 successi del Venezia, 38 gol fatti dai brianzoli, 23 reti messe a segno dai veneti.

Già 2 volte Monza-Venezia è stata giocata al 32esimo turno: nel 1974-1975 in C e fu 1-0; nel 1965-1966 in B e fu 0-1.

Attenzione, in questi anni Duemila quando non è finita col pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, sono andate a segno entrambe le compagini in campo.

Situazione in classifica.

Monza 64 punti (19V – 7X – 5P con 49GF e 25GS), 38 dei quali in casa (12V – 2X – 1P con 28GF e 9GS). Venezia a quota 67 (20V – 7X – 4P con 63GF e 26GS), di cui 25 in trasferta (6V – 7X – 2P con 26GF e 15GS).

Quella del Monza è la miglior difesa, fra le squadre con 31 match giocati, mentre il Venezia risponde con l’attacco più prolifico.

Chi potrebbe marcare?

Difficile rispondere, considerato che già 18 biancorossi e 17 arancioneroverdi sono andati a segno dallo scorso agosto…

CONFRONTI DIRETTI A MONZA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*

27 incontri disputati

16 vittorie Monza

6 pareggi

5 vittorie Venezia

38 gol fatti Monza

23 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Venezia 1-0, 34° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Venezia 2-2, 9° giornata 2024/2025

* Compresi lo spareggio ed i play-off al termine delle stagioni 1959/1960 e 2012/2013.