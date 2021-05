La classifica regionale ligure: Genoa 8 punti, Spezia 3, Samp 2. Ma…

vedi letture

Questo campionato ha presentato agli appassionati di calcio ben 6 derby liguri. Oltre alla classica stracittadina di Genova fra blucerchiati e rossoblù, infatti, sono andati in scena gli incroci fra Genoa e Spezia e fra Sampdoria e Spezia.

Volendo stilare una classifica regionale, e parziale in attesa dell’incrocio di domani sera, troviamo il Grifone in prima posizione con 8 punti raccolti, seguono gli Aquilotti con 3, mentre il Doria chiude con soltanto 2.

Il Vecchio Balordo è pertanto irraggiungibile, ma al Ferraris sarà in palio la seconda posizione.

E non solo.

Perché se la squadra di Ranieri può definirsi ormai tranquilla e senza più obiettivi da centrare da qui al prossimo 23 maggio prossimo, quella di Italiano dopo aver ben impressionato nella prima parte del campionato è obbligata a fare punti se non vuole tornare in cadetteria dopo appena un anno di Serie A.

All’andata superò il Doria col punteggio di 2-1: Terzi al 20’, Candreva al 24’, Nzola al 61’ (su rigore).

La classifica in corso di validità racconta che la Sampdoria si trova a 45 punti, 26 dei quali fatti al Ferraris (8V – 2X – 7P). Lo Spezia risponde con 34, 16 dei quali raccolti in trasferta (4V – 4X – 10P).

Chiudiamo con i dati parziali riferiti a questo 2021.

Candreva e compagni hanno viaggiato a 1,33 punti/match. Non molto distanti Pobega e soci, a 1,10 punti/match.