La Fiorentina prova a fare sette. L'Udinese toglie l'unico primato al Bologna

vedi letture

Andando a corrente alternata, il Bologna ha raggiunto una posizione di relativa tranquillità in classifica. Manca pochissimo ai rossoblu per essere certi della permanenza in A. Situazione invece che non sta vivendo la Fiorentina, anche se i quattro punti conseguiti tra Verona e Juventus sono stati una buona iniezione di ossigeno.

Il Bologna è in vantaggio negli scontri diretti in casa contro i gigliati, però il risultato che manca da più tempo in questa sfida è proprio la vittoria dei padroni di casa. Non si verifica dal 26 febbraio 2013 (2-1 in quella circostanza). Dopo di allora sei risultati utili consecutivi per i toscani (tre vittorie e tre pareggi). Oggi ovviamente la squadra di Iachini proverà a fare sette.

La formazione allenata da Sinisa Mihajlovic ha mandato a segno la bellezza di 16 giocatori diversi in questo campionato, ma non è più in vetta a questa classifica perché l'Udinese ha staccato tutti con 17. La Fiorentina invece detiene il poco invidiabile primato di rigori avuti contro, ben dieci così come l'Udinese. L'unica differenza è che Dragowski due tiri dal dischetto è riuscito a neutralizzarli (Joao Pedro e Kessie), mentre il portiere dei friulani è stato sempre battuto.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA

25 vittorie Bologna

27 pareggi

16 vittorie Fiorentina

82 gol fatti Bologna

79 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1931/1932 Serie A Bologna vs Fiorentina 2-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2019/2020 Serie A Bologna vs Fiorentina 1-1