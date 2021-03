Quando lo Spezia vinse in casa Juventus e mandò in B l’Arezzo di Conte

Dopo 41 giornate della Serie B 2006-2007 la Juventus è già matematicamente promossa in Serie A. Ha festeggiato qualche settimana prima, ad Arezzo, contro la squadra del suo ex capitano (e futuro allenatore) Antonio Conte.

Proprio i toscani, però, sono in concorrenza con un paio di altre squadre per non retrocedere. A novanta minuti dalla fine del torneo la classifica, quella della zona calda, recita: Arezzo 42, Spezia 43, Verona 45. Per i toscani successo a Treviso per 3-1. I veneti hanno la meglio sul Bari per 4-2. I liguri compiono un’impresa ancora oggi negli annali: vincono in casa della Juventus per 3-2.

Allo spareggio vanno scaligeri e spezzini.

Per Conte una retrocessione condita da dichiarazioni che fanno storcere il naso a più di un tifoso juventino.

Stavolta, tuttavia, riuscisse a bissare quell’impresa, lo Spezia di Italiano farebbe un bel favore all’ex CT della Nazionale e a tutti i tifosi nerazzurri.

Il bilancio dei precedenti totali, Serie A più cadetteria, gare in casa e fuori, è in perfetto equilibrio: 1 successo per parte e 1 segno X. Questo perché un girone fa fu 4-1 per i bianconeri: Morata al 14’, Pobega al 32’, Ronaldo al 59’, Rabiot al 67’, Ronaldo al 76’ su rigore. Curiosità, tutte e cinque le reti, arrivarono di destro e da dentro l’area.

Fra i due club ci sono 21 punti di differenza. La Vecchia Signora è a 46. Quelli allo Stadium sono 26 grazie a 8 successi, 2 pareggi, 1 sconfitta (con la Fiorentina). Fra l’altro in 11 match ha incassato soltanto 8 reti al passivo. Gli Aquilotti sono a 25. Quelli lontani dal Picco ammontano a 15, grazie a 4 affermazioni, 3 segni X, 5 stop.

Ultimo turno identico nel risultato ma opposto nelle dinamiche.

I piemontesi si sono fatti rimontare dall’1-0 con l’Hellas Verona. I liguri hanno rimontato dallo 0-2 col Parma.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE B)

1 incontro disputato

0 vittorie Juventus

0 pareggi

1 vittoria Spezia

2 gol fatti Juventus

3 gol fatti Spezia