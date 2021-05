Roma e una vittoria rocambolesca con lo Spezia. Lo score dei liguri alla prima in A

Una sola vittoria, ma assolutamente fondamentale per ottenere la salvezza, contro il Torino per lo Spezia nelle ultime sette gare di campionato. La Roma invece ne ha vinte due nelle ultime tre, compreso il sentitissimo derby con la Lazio.

Per la prima volta lo Spezia ospita la Roma in campionato. Esiste un solo precedente assoluto tra queste due squadre ed è ovviamente la gara d'andata, giocata all'Olimpico e vinta dai giallorossi per 4-3. Una partita veramente rocambolesca perché i liguri erano riusciti a rimontare da 3-1 a 3-3 segnando al 90' con Verde. Ma in pieno recupero Pellegrini ha dato la vittoria ai capitolini.

Si chiude stasera il primo, storico, campionato di Serie A per lo Spezia, chiuso con una salvezza che ha del miracoloso. Fino a questo momento sono 38 i punti conquistati dai bianconeri, con uno score di 9 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte.