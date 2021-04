Un 2021 davvero difficile per il Cagliari. Tre sole gioie sarde ad Udine

Udinese praticamente al sicuro da ogni possibile sorpresa negativa. Il Cagliari invece è sempre nei guai nonostante contro il Parma sia arrivata una vittoria rocambolesca e importante allo stesso tempo. Prima di quel successo però i sardi avevano collezionato 4 KO di fila.

30 le gare di campionato tra A e B che si sono giocate tra Udinese e Cagliari in Friuli. Solamente tre volte i sardi hanno fatto bottino pieno con i bianconeri. L'ultima volta è accaduto non molto tempo fa: il 19 novembre 2017 1-0 rossoblu con gol di Joao Pedro. Da segnalare per numero di reti il 6-2 inflitto dai friulani agli avversari all'ultima giornata del campionato 2008/09.

E' un 2021 difficile per gli isolani. 11 i punti fatti dall'inizio di quest'anno ad oggi, in 17 partite. Una media molto bassa di 0,65 punti a partita. Peggio hanno fatto solo Parma (0,47) e Crotone (0,35). Non a caso queste sono le squadre che troviamo agli ultimi tre posti della classifica.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

18 vittorie Udinese

9 pareggi

3 vittorie Cagliari

51 gol fatti Udinese

26 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1931/1932 Serie B Udinese vs Cagliari 1-0

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2019/2020 Serie A Udinese vs Cagliari 2-1