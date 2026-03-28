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Altro che amichevole: Tuchel e Belligham furiosi con l'arbitro in Inghilterra-Uruguay

Altro che amichevole: Tuchel e Belligham furiosi con l'arbitro in Inghilterra-UruguayTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:26Mondiali 2026
Pierpaolo Matrone

Sembrava fatta, poi è arrivata la doccia fredda. L’Inghilterra si è vista sfuggire la vittoria negli ultimi istanti dell’amichevole contro l’Uruguay, chiusa sull’1-1 dopo un rigore trasformato al 94’ da Federico Valverde. Una gara di preparazione ai Mondiali 2026 che lascia più di un rimpianto ai Tre Leoni.

La squadra allenata da Thomas Tuchel aveva gestito il match con la sensazione di avere il controllo, arrivando a pochi secondi dal successo. Poi l’episodio che ha cambiato tutto: il penalty assegnato agli uruguaiani nei minuti di recupero, trasformato con freddezza dal centrocampista del Real Madrid.

Al triplice fischio, la tensione è esplosa immediatamente. Tuchel, insieme a Jude Bellingham, si è diretto verso la direzione arbitrale per protestare con veemenza contro la decisione che ha portato al pareggio della Celeste. Un confronto acceso, dettato dalla frustrazione per una vittoria ormai sfumata.

Sorridono invece i tifosi uruguaiani, che hanno potuto festeggiare un risultato insperato. Per l’Inghilterra resta l’amaro in bocca e la consapevolezza di aver perso due punti proprio sul più bello.

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