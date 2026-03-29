Francia, Kanté assicura: "Mbappé è più forte oggi che nel 2018. E farà ancora meglio"

Nonostante il passare degli anni, N’Golo Kanté continua a essere un punto di riferimento per la Francia. A 35 anni il centrocampista del Fenerbahçe è tornato stabilmente nel giro della nazionale dopo un periodo di assenza, riconquistando un ruolo centrale già da Euro 2024 e confermandosi anche in vista del prossimo Mondiale.

Con 66 presenze all’attivo e un percorso iniziato nel 2016, Kanté ha vissuto da vicino tutta l’evoluzione di Kylian Mbappé, dal debutto fino alla consacrazione internazionale. Intervistato da Téléfoot, il mediano ex Chelsea ha espresso un giudizio chiaro sul fuoriclasse francese, mettendo a confronto le diverse fasi della sua carriera.

“Mbappé più forte nel 2026 che nel 2018? Penso di sì”, ha spiegato. “Ha dovuto affrontare aspettative enormi, è studiato da tutte le squadre, ma ha sempre risposto presente”. Un’evoluzione che, secondo Kanté, non ha mai subito flessioni: “Le sue prestazioni non sono mai calate nel tempo”.