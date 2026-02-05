Migliaia di tifosi accolgono Kante a Istanbul: il francese si è già preso il Fenerbahce

N’Golo Kanté è sbarcato ieri sera a Istanbul, accolto come una vera star dai tifosi del Fenerbahçe. Diverse migliaia di supporter lo attendevano all’aeroporto, contenuti da transenne di sicurezza, pronti a cantare il suo nome e a illuminare la scena con fumogeni, in una spettacolare dimostrazione di entusiasmo.

Il centrocampista francese, campione del mondo nel 2018 e vanta 65 presenze in nazionale, aveva già rispettato gli impegni di comunicazione del club prima dell’atterraggio, rivolgendo qualche parola in turco e poi in inglese: "Siete pronti? Arrivo!", aveva detto, scatenando l’entusiasmo dei tifosi sui social network del club. Come da tradizione per ogni nuova stella che approda a Istanbul, Kanté è stato immediatamente circondato da fotografi e membri dello staff, pronti a guidarlo verso la folla. Con la sciarpa del club sulle spalle e la maglia personalizzata con il suo nome, l’ex giocatore di Caen, Leicester e Chelsea non ha mai perso il suo caratteristico sorriso, salutando timidamente ma calorosamente i suoi nuovi sostenitori.

L’arrivo di Kanté non è solo un colpo di mercato: simboleggia la volontà del Fenerbahçe di rafforzare il centrocampo con esperienza e qualità internazionale, mentre i tifosi già lo celebrano come uno dei pilastri della squadra per la stagione in corso. L’accoglienza calorosa dimostra quanto entusiasmo e aspettative circondino l’ex Chelsea, pronto a diventare un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.