Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Debutto con il Fenerbahce per Kante: "Atmosfera incredibile, spero di vincere un titolo"

Debutto con il Fenerbahce per Kante: "Atmosfera incredibile, spero di vincere un titolo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:56Calcio estero
Michele Pavese

È stata senza dubbio la grande operazione invernale del Fenerbahçe: N’Golo Kanté, ex Chelsea e campione del mondo 2018, è tornato in Europa dopo l’esperienza turbolenta con l’Al-Ittihad, deciso a giocare ad alti livelli per poter partecipare alla prossima Coppa del Mondo. Seguito dal club turco per settimane, il centrocampista francese ha ceduto alle sirene, sbarcando a Istanbul al termine di una trattativa complessa: i documenti per la firma sono infatti arrivati da Riad solo dopo la chiusura del mercato, costringendo il Fenerbahçe a usare ogni mezzo per assicurarsi l’ingaggio.

Ieri Kanté ha finalmente fatto il suo atteso debutto con la maglia gialloblu, titolare accanto al connazionale Matteo Guendouzi contro il Gençlerbirliği. Ha giocato 62 minuti, tempo più che sufficiente per mostrare alcune delle sue qualità: ottime letture di gioco, recuperi palla decisivi e grande dinamismo in mezzo al campo, nonostante un evidente bisogno di ritrovare ritmo e condizione.

Accolto dagli applausi dei tifosi, Kanté ha condiviso con la squadra e con la curva il primo "urlo di guerra" del Fenerbahçe, guidato dal compagno Akturkoglu e dall’altro neoacquisto Sidiki Cherif. Al termine della partita, il centrocampista francese non ha nascosto la propria soddisfazione: "Spero di vincere titoli con i nostri tifosi. È stata la mia prima volta sul campo e abbiamo ottenuto una bella vittoria di squadra. I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine, l’atmosfera era incredibile. Spero di poter ricambiare il loro supporto al meglio".

Articoli correlati
Migliaia di tifosi accolgono Kante a Istanbul: il francese si è già preso il Fenerbahce... Migliaia di tifosi accolgono Kante a Istanbul: il francese si è già preso il Fenerbahce
Kanté dall'Al Ittihad al Fenerbahce grazie a... Erdogan: il club ringrazia il presidente... Kanté dall'Al Ittihad al Fenerbahce grazie a... Erdogan: il club ringrazia il presidente turco
Perché l'Al-Ittihad ha liberato Benzema e Kanté, ma non Moussa Diaby (per l'Inter)... Perché l'Al-Ittihad ha liberato Benzema e Kanté, ma non Moussa Diaby (per l'Inter)
Altre notizie Calcio estero
Kane e una clausola che fa tremare il Bayern. Ma il ds: "Siamo in stretto contatto... Kane e una clausola che fa tremare il Bayern. Ma il ds: "Siamo in stretto contatto con lui"
Debutto con il Fenerbahce per Kante: "Atmosfera incredibile, spero di vincere un... Debutto con il Fenerbahce per Kante: "Atmosfera incredibile, spero di vincere un titolo"
Real, Brahim Diaz si è messo alle spalle la Coppa d'Africa: Bellingham può attendere... Real, Brahim Diaz si è messo alle spalle la Coppa d'Africa: Bellingham può attendere
Liverpool, falsa partenza. Slot sincero: "Non siamo abituati a perdere o pareggiare... Liverpool, falsa partenza. Slot sincero: "Non siamo abituati a perdere o pareggiare così tanto"
Il Porto respinge le accuse: nessun tentativo di destabilizzare lo Sporting al Do... Il Porto respinge le accuse: nessun tentativo di destabilizzare lo Sporting al Do Dragao
"Ti mando un aereo a Dortmund, devi venire": Kampl, l'aneddoto su Rangnick al Lipsia... "Ti mando un aereo a Dortmund, devi venire": Kampl, l'aneddoto su Rangnick al Lipsia
Ribery coinvolto negli "Epstein files"? L'avvocato: "Fake news che ledono dignità... Ribery coinvolto negli "Epstein files"? L'avvocato: "Fake news che ledono dignità e integrità"
Ferdinand confida: "Ho momenti terribili in cui devo stare all'ospedale o in sedia... Ferdinand confida: "Ho momenti terribili in cui devo stare all'ospedale o in sedia a rotelle"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
4 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
5 Mezza Italia ieri sera a cena con Gattuso. I volti nuovi sono Bartesaghi e Miretti
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.1 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.2 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
Immagine top news n.3 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
Immagine top news n.4 Dimarco-Lautaro, coppia da sogno. Assist e gol sulla strada dello scudetto
Immagine top news n.5 Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude
Immagine top news n.6 Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere
Immagine top news n.7 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nkunku: "Mai voluto andar via", la Juve lavora al rinnovo di McKennie: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 L'ex Toro Ferri sicuro: "Buongiorno si riprenderà. Come difensore puro è più forte di Bastoni"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Di Livio spinge per Vlahovic: "Vista l'esultanza? Va tenuto lui per l'attacco"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina-Pisa, restrizioni per i tifosi ospiti: ecco le decisioni del GOS
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Collavino: "Zaniolo ha trovato il posto ideale per riscattarsi e ha colto l'occasione"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, stop per Basic: Sarri rischia di perderlo per un mese, chance per Dele-Bashiru
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dal Catanzaro al Catanzaro, Gorgone fra fiducia del club e l'urgenza di fare punti
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia piange la morte della bandiera Zennaro: terzo calciatore più presente della storia
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Palermo, i convocati di Inzaghi: Veroli e Palumbo tornano a disposizione
Immagine news Serie B n.4 Spezia, è sbarcato Shagaxle: pronta la firma su un biennale. Subito disponibile per Donadoni
Immagine news Serie B n.5 Reggiana-Mantova, i convocati di Modesto: agli infortunati si aggiungono Falletti e Junior Ligue
Immagine news Serie B n.6 Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"
Immagine news Serie C n.2 Stuckler e il Vicenza ancora insieme? Zamuner: "Serve uno step in una piazza in cui è stimato"
Immagine news Serie C n.3 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.4 Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Zamuner: "Rinnovo Pellizzari urgente. Serie B? Presto per ragionarci"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di Pescara
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano