Debutto con il Fenerbahce per Kante: "Atmosfera incredibile, spero di vincere un titolo"

È stata senza dubbio la grande operazione invernale del Fenerbahçe: N’Golo Kanté, ex Chelsea e campione del mondo 2018, è tornato in Europa dopo l’esperienza turbolenta con l’Al-Ittihad, deciso a giocare ad alti livelli per poter partecipare alla prossima Coppa del Mondo. Seguito dal club turco per settimane, il centrocampista francese ha ceduto alle sirene, sbarcando a Istanbul al termine di una trattativa complessa: i documenti per la firma sono infatti arrivati da Riad solo dopo la chiusura del mercato, costringendo il Fenerbahçe a usare ogni mezzo per assicurarsi l’ingaggio.

Ieri Kanté ha finalmente fatto il suo atteso debutto con la maglia gialloblu, titolare accanto al connazionale Matteo Guendouzi contro il Gençlerbirliği. Ha giocato 62 minuti, tempo più che sufficiente per mostrare alcune delle sue qualità: ottime letture di gioco, recuperi palla decisivi e grande dinamismo in mezzo al campo, nonostante un evidente bisogno di ritrovare ritmo e condizione.

Accolto dagli applausi dei tifosi, Kanté ha condiviso con la squadra e con la curva il primo "urlo di guerra" del Fenerbahçe, guidato dal compagno Akturkoglu e dall’altro neoacquisto Sidiki Cherif. Al termine della partita, il centrocampista francese non ha nascosto la propria soddisfazione: "Spero di vincere titoli con i nostri tifosi. È stata la mia prima volta sul campo e abbiamo ottenuto una bella vittoria di squadra. I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine, l’atmosfera era incredibile. Spero di poter ricambiare il loro supporto al meglio".