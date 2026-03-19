La diatriba Marocco-Senegal non si placa: perché non avrà effetti sui Mondiali 2026

Non si placano le polemiche legate alla Coppa d'Africa 2025. Sul campo è finita 1-0 per il Senegal, ma la CAF ha deciso, a distanza di mesi, di assegnare a tavolino il successo al Marocco, a causa di quanto successo alla fine dei tempi regolamentari (con il Senegal che ha abbandonato il campo, prima di farvi rientro). A pochi mesi dalla Coppa del Mondo 2026 è chiaro che la vicenda non sia ancora chiusa qua. Ma potrà avere effetti anche sul Mondiale?

Secondo quanto riporta RMC Sport no, non lo avrà in merito alla partecipazione delle due squadre alla manifestazione iridata. Ad entrambe le Federazioni sono arrivate pesanti sanzioni, inflitte dalla commissione disciplinare della CAF, ma esse sono valide esclusivamente per le competizioni organizzate dalla CAF stessa.