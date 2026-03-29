Maguire convince l'Inghilterra, ma Tuchel frena per il Mondiale: "Vedo altri più avanti"

Non basta una prova convincente per cambiare le gerarchie. Harry Maguire, tornato in campo con una buona prestazione nell’amichevole contro l’Uruguay, resta indietro nelle scelte di Thomas Tuchel, che ha chiarito la situazione in difesa in vista dei prossimi impegni.

Il centrale del Manchester United, protagonista di un secondo tempo da capitano nella sfida terminata 1-1, ha ricevuto apprezzamenti dal ct: “Ho visto esattamente ciò che mi aspettavo, una prestazione solida. È molto bravo con la palla, calmo, forte di testa e pericoloso sui calci piazzati”. Tuttavia, il giudizio positivo non ha modificato le gerarchie: “Non ho cambiato idea, vedo altri giocatori più avanti con caratteristiche diverse”.

Tuchel ha indicato chiaramente i nomi davanti a lui: “Konsa e Guehi sono più avanti, così come Chalobah per mobilità. Anche Stones, nonostante gli infortuni”. Proprio il difensore del Manchester City resta una pedina importante: “È un giocatore di livello mondiale, ha credito in banca”, ha sottolineato il tecnico.

Sulla possibile convocazione, il ct ha lasciato uno spiraglio: “Se dovessi scegliere oggi, con tanti infortuni, potrebbe esserci”. Ma il messaggio resta chiaro: Maguire parte dietro. Nel frattempo, diversi giocatori hanno lasciato il ritiro, mentre Stones è rientrato al club per un problema al polpaccio. L’Inghilterra si avvicina così ai prossimi test con più dubbi che certezze, soprattutto in difesa.