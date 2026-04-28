Wesley, bloccato dopo avere fatto festa e salutato il Flamengo. Un anno dopo a Roma

Wesley è stato forse il miglior acquisto qualità prezzo della scorsa estate. Sicuramente lo è per la Roma, che ha sì pagato 25 milioni per averlo dal Flamengo, ma si è goduta l'evoluzione di un esterno che può ambire davvero a palcoscenici top, in Europa.

Eppure Wesley due anni fa era a un passo dal giocare sì per Gasperini, ma all'Atalanta. Tanto che aveva già salutato tutti con un festino, salvo poi vedersi sorpassato dal ritorno di Raoul Bellanova a Bergamo. Può essere un nome da Premier League, anche se nella prossima estate non verrà ceduto dai Friedkin.

Queste le sue prime parole in giallorosso. “Sono molto felice, anche per l’accoglienza dei tifosi all’aeroporto. Mi hanno dimostrato grande affetto, alle 6 di mattina c’erano 100 persone ad aspettarmi, ne sono felice. Il centro sportivo della Roma è straordinario e ora non vedo l’ora di conoscere anche lo stadio. È stato molto difficile lasciare il Brasile, ma venire in Europa è sempre stato un sogno mio. Ora sono in un grande club come la Roma, sono felicissimo e sento la responsabilità. Lo sta facendo per la mia famiglia, sono davvero contento di essere qui e sceglierei ancora di lasciare il Brasile per venire qui”.