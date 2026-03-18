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Svezia, i convocati di Potter per gli spareggi: 7 assenze pesanti, ci sono tre "italiani"

Svezia, i convocati di Potter per gli spareggi: 7 assenze pesanti, ci sono tre "italiani"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 13:44Mondiali 2026
Michele Pavese

La nazionale svedese si prepara a una settimana decisiva: il 26 marzo gli uomini di Graham Potter affronteranno l’Ucraina nella semifinale playoff. L'ex tecnico di Brighton e Chelsea ha convocato una rosa di 26 giocatori, combinando esperienza e giovani talenti pronti a mettersi in mostra.

"Affrontiamo una partita fondamentale. Serve un piano di gioco chiaro, ma anche soluzioni alternative dalla panchina", ha dichiarato il CT. La squadra si radunerà lunedì a Valencia, sede della sfida di giovedì e il tecnico ha spiegato le assenze forzate per infortunio di Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Viktor Johansson, Emil Holm, Jacob Widell Zetterström, Alexander Bernhardsson ed Emil Krafth: "Non possiamo farci nulla, è una sfortuna perdere giocatori per infortunio, ma abbiamo un gruppo di grande qualità".

Rientra il centrocampista Lucas Bergvall, recuperato da un lungo infortunio, e nella rosa c'è la sorpresa Elliot Stroud, al debutto assoluto. In caso di vittoria contro l’Ucraina, la Svezia affronterà il 31 marzo il vincitore di Polonia-Albania, mentre in caso di sconfitta giocherà una amichevole contro il perdente della stessa partita.

Portieri: Melker Ellborg (Sunderland), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Noel Törnqvist (Como)

Difensori: Gabriel Gudmundsson (Leeds), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (Dallas), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Dortmund)

Centrocampisti/Attaccanti: Taha Ali (Malmö FF), Yasin Ayari (Brighton), Roony Bardghji (Barcellona), Lucas Bergvall (Tottenham), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Jesper Karlström (Udinese), Hugo Larsson (Francoforte), Gustav Lundgren (Gais), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Eric Smith (St. Pauli), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Williot Swedberg (Celta Vigo), Besfort Zeneli (Union St. Gilloise)

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