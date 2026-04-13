Alessandro Bastoni, due mesi da dimenticare. Da Kalulu alle stampelle pre Zenica

I due mesi di Alessandro Bastoni iniziano il 14 febbraio, giorno di San Valentino, con Inter-Juventus finita tre a due. La simulazione sul secondo giallo di Kalulu e, soprattutto, la relativa esultanza che ha portato a una reazione scomposta di una parte d'Italia. Bastoni è finito nel mirino della critica, sportiva e non, come se fosse stato colpevole di bestialità ben maggiori. Sicuramente un comportamento errato, anche se le scuse non sono state migliori del buco. "L’essere umano deve avere il diritto di sbagliare ma anche il dovere di riconoscerlo. Quindi sono qui per questo".

Parole forse fuori tempo massimo perché arrivate tre giorni dopo, prima della sfida contro il Bodo Glimt. Com'è andata in Champions è sapere comune, così come è andata a Zenica, con il rosso per il fallo su Memic che ha spostato l'equilibrio della qualificazione verso la Bosnia.

Chivu ha provato a rinfrancarlo. "Ho parlato prima di qualità umane e valori, il gruppo ha imparato dal passato, conta quello che siamo noi oggi. Ci siamo rimboccati le maniche, parlo anche di Bastoni che ho lasciato con le stampelle e poi l'ho visto in Nazionale. I giocatori accettano ogni critica, c'è scarsa riconoscenza nel mondo del calcio. Lui lo ha fatto e anche gli altri ci mettono la faccia. È dispiaciuto dell'accaduto ma è stato sostenuto. Lui si è presentato con quello che aveva a disposizione. Nonostante le difficoltà ha dato tanto, nonostante dieci giorni di stampelle". Oggi Alessandro Bastoni compie 27 anni.