Kenny Dalglish, storia del Liverpool: 8 Premier e 3 Coppe Campioni ai Reds

Kenny Dalglish e una carriera dedicata a Celtic e Liverpool. Nato in Scozia e cresciuto nelle giovanili di una squadra di Dalmarnock (quartiere di Glasgow), fu ingaggiato dai biancoverdi nel 1967 e rimase nel suo paese d'origine fino al 1977, segnando 167 reti in 204 partite e vincendo sei campionati scozzesi, tre coppe di Lega e cinque coppe di Scozia. Successivamente il passaggio al Liverpool dov'è ben presto diventato una bandiera, forte delle sue 172 reti in 355 presenze. Con la maglia dei Reds vinse praticamente tutto ciò che c'era da vincere, arricchendo il suo palmares con otto Premier League, sette Charity Shield, quattro coppe di Lega, due FA Cup, una Supercoppa UEFA e tre Coppe dei Campioni. Negli ultimi anni fu allenatore-giocatore del club e una volta appesi gli scarpini al chiodo continuò la carriera da tecnico vincendo tre titoli inglesi, due FA Cup, una coppa di Lega e quattro Charity Shield, ma l'impresa più grande fu senza dubbio quella di trionfare in Premier nella stagione 1994/95 sulla panchina del Blackburn. Oggi Dalglish compie 69 anni.

Sono nati oggi anche Kubilay Turkyılmaz, Pierluigi Casiraghi, Ariel Ortega, Landon Donovan e Erik Lamela.